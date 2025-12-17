milano
Accoltellato e preso a bastonate per il portafogli a Milano: grave ragazzo di 21 anni

Il fatto è accaduto tra il 16 e il 17 dicembre in via Ovada a Milano, quartiere Barona. Il giovane, 21 anni, è stato trovato sull’asfalto in condizioni gravissime.
A cura di Francesca Del Boca
Un giovane di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre.

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte all'altezza del civico numero 24 in via Ovada nel quartiere Barona, periferia sud-ovest della città. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato il ragazzo in fin di vita sull'asfalto e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni gravissime.

Le indagini, secondo quanto riferito da Areu, sono ora in carico ai carabinieri: saranno loro a mettersi sulle tracce dell'aggressore ancora sconosciuto, e a cercare di ricostruire con esattezza il movente di un agguato di strada. Secondo le primissime informazioni a disposizione il 21enne sarebbe stato assaltato per rapina da un gruppo di sconosciuti, che lo avrebbe preso a bastonate e colpito con più fendenti alla testa, al torace e alle braccia con l'unico intento di sottrargli il portafogli.

Attualità
Cronaca
