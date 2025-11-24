Ruba il cellulare a un 19enne che lo insegue e lo prende a calci: gravissimo il ladro, soccorso dai passanti

Un 19enne è stato denunciato per aver picchiato un uomo che, davanti alla Stazione Centrale di Milano, avrebbe provato a rubargli il cellulare. Il ladro è ricoverato in condizioni gravissime.

Un uomo di circa 30 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dalla serata di ieri, domenica 23 novembre. Stando a quanto ricostruito finora, sarebbe stato picchiato da un 19enne al quale avrebbe provato a rubare il cellulare e da un suo amico. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Intanto, il 19enne è stato denunciato per lesioni gravi.

L'episodio si è verificato poco dopo le 20 di domenica 23 novembre in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Un giovane avrebbe provato a rubare il cellulare a un 19enne di origini ucraine che si trovava in un fast food. Questo, però, se ne sarebbe accorto e, dopo averlo rincorso, ha ingaggiato una scazzottata con il presunto ladro.

Come è possibile vedere da alcuni video che stanno circolando online, ad un certo punto un altro giovane, forse un amico del 19enne, è piombato addosso al presunto ladro e lo ha steso con un calcio al petto. Una volta a terra, il ragazzo ha continuato a colpire il suo rivale con un altro calcio, al volto, per poi allontanarsi. Alcuni passanti sono intervenuti in soccorso del ferito, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità perché senza documenti, è stato trasportato, poi, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e di Stato, che hanno denunciato il 19enne per lesioni gravi.