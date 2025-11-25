Tenta di rubare un cellulare a Milano, lo picchiano e finisce in coma: uno degli aggressori è ancora ricercato

È ancora ricercato uno degli aggressori che avrebbe colpito e fatto finire in coma un 20enne, che a Milano avrebbe tentato di derubare uno di loro del cellulare.

È ancora ricercato uno degli aggressori che ha picchiato e fatto finire in coma l'uomo che, nella mattinata di domenica 23 novembre, avrebbe tentato di rubare un cellulare. L'episodio è avvenuto a Milano ed è stato ripreso da alcuni passanti e il video è poi finito sui social. Nelle immagini si notano due persone che si picchiano in piazza Luigi di Savoia, in zona Stazione Centrale, nei pressi del parcheggio dei taxi. Una è il presunto ladro, un ventenne, l'altra è la vittima del presunto tentativo di furto. Quest'ultimo, un 19enne, è stato ripreso mentre colpisce con un calcio l'altro uomo.

Il presunto ladro ha provato a reagire con un paio di pugni, ma alla fine ha indietreggiato. E, proprio in questo frangente, è sbucato un terzo uomo con un casco bianco che gli ha sferrato una ginocchiata, lo ha buttato a terra e gli ha tirato un altro calcio mentre era sull'asfalto. In un'altra carrellata di immagini, compare una donna impegnata a praticare il massaggio cardiaco sul ventenne. Si tratta di un medico, che stava passando di lì e ha aiutato gli agenti – intervenuti poi sul posto – a rianimarlo prima dell'arrivo degli operatori del 118. Il giovane è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli dove è ancora ricoverato in gravi condizioni. Nel frattempo, gli agenti della polizia ferroviaria hanno identificato il 19enne, che ha raccontato che mentre si trovava in piazza Duca d'Aosta è stato derubato del cellulare. Ha inseguito il ventenne e tra i due è poi nata la colluttazione.

Il ragazzo è residente a Monza e ha un precedente per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Al momento è denunciato a piede libero per lesioni gravi. Ancora ricercato, invece, l'uomo che ha colpito il presunto ladro, che ha precedenti per furto e spaccio, con una ginocchiata. Sembrerebbe non avere alcun rapporto con il 19enne.