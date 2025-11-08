Adescato sui social da una ragazza, 17enne picchiato fino a perdere i sensi e derubato: 6 arresti

Un ragazzo di 17 anni è stato attirato da una ragazza in un parco alla periferia di Milano. Lì, però, è stato picchiato e derubato da un gruppo di 5 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Ieri, venerdì 7 novembre, gli aggressori sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata.

Foto di repertorio

Dopo essere stato adescato sui social da una ragazza, un ragazzo di 17 anni è stato attirato con un pretesto in un parco alla periferia di Milano. Una volta lì, però, il 17enne è stato picchiato e derubato da un gruppo di cinque ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Ieri, venerdì 7 novembre, gli aggressori sono stati arrestati dalla polizia di Milano con l’accusa di rapina aggravata.

L'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'episodio sarebbe avvenuto il 17 dicembre 2024 in zona Bisceglie, all'interno del Parco dei Fontanili. Quel giorno il giovane era stato contattato online da una coetanea che l’aveva convinto a raggiungerla nel parco. Tuttavia, una volta arrivato sul posto, il giovane si era trovato di fronte al gruppo, che lo aveva circondato e quindi aggredito con estrema violenza. Immobilizzato e colpito con calci e pugni, il 17enne era stato ferito alla testa fino a perdere conoscenza. I rapinatori si erano poi impossessati del suo telefono cellulare, del portafogli e di una collana d’argento che aveva indosso, prima di darsi alla fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano e condotte dagli agenti della squadra mobile della polizia, hanno permesso di identificare i presunti autori grazie all’analisi dei tabulati telefonici e delle immagini di videosorveglianza della zona. Al momento, tutti e sei gli indagati si trovano in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.