Ragazzine tra i 16 e 18 anni picchiano i poliziotti con calci e pugni per delle cuffie rubate: arrestate

Tre ragazze minorenni sono state arrestate, e una 18enne indagata, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rubato delle cuffiette a un ragazzo di 15 anni e aggredito gli agenti.

Piazza XXIV Maggio, pieno centro di Milano, a un passo dalla zona Navigli, ore 23 circa di domenica 30 novembre. Un ragazzo di 15 anni chiama la polizia segnalando di essere stato derubato e aggredito da quattro ragazze. Agli agenti del Commissariato di Porta Ticinese, giunti subito sul posto, secondo quanto emerge da una nota della Polizia, avrebbe dichiarato di aver subito il furto delle cuffiette che teneva nella tasca della giacca, lasciata all’intero di un bar per soli pochi minuti, il tempo di fare due chiacchiere all'esterno con un amico, un 14enne.

Il ragazzo non appena si è accorto della scomparsa delle cuffiette, le avrebbe cercate con il sistema di localizzazione del telefono e subito individuate in zona Darsena. Arrivato vicino a dei gradoni con un amico, il giovane – racconta – dopo aver attivato l’allarme le cuffiette sono suonate all'interno dello zaino di una 17enne, che si trovava in compagnia di altre tre amiche. Una volta chiesto alla 17enne di farsi restituire le cuffiette, il 14enne sarebbe stato minacciato dalla ragazza che avrebbe rotto contro il muro una bottiglia di birra che aveva in mano, e l'avrebbe puntata contro il 15enne prima di aggredirlo con calci e pugni.

I poliziotti, arrivati sul posto, avrebbero fatto salire a bordo della volante il giovane derubato e, poco dopo, in viale D’Annunzio, hanno individuato le quattro ragazze italiane. Uno dei due poliziotti è sceso subito dall’auto per rincorrerle: dopo il primo tentativo di fermarle, le giovani avrebbero assunto un atteggiamento aggressivo al controllo di polizia. La 17enne ha cominciato a spintonare e colpire con calci e pugni il poliziotto, insultandolo pesantemente e, urlando “Stai cercando queste?!” lanciando le cuffiette in direzione del naviglio.

Le quattro ragazze, due di 17 anni, una di 16 e una di 18, avrebbero continuato a colpire l’agente di polizia con calci e pugni e con una borsa, al cui interno sono stati poi rinvenuti un martelletto frangi vetro e una bottiglia di vodka, prima di essere immobilizzate dall’altro poliziotto e dagli agenti del Commissariato Scalo Romana giunti come rinforzi.

Le tre ragazze minorenni sono state arrestate, e la 18enne indagata, per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. La 16enne anche per il possesso del martelletto e una delle due 17enni anche per il possesso di un tirapugni in acciaio di 10 centimetri.

Domenica 30, poco prima delle ore 20, invece, la Polizia è intervenuta in via Raffaello Sanzio per un’altra rapina. Un 14enne milanese avrebbe riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di circa 10 giovani che lo avrebbero strattonato rubato giubbotto e cuffie, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. I poliziotti della volante hanno rintracciato dei giovani compatibili con le descrizioni fornite dal 14enne: i cinque ragazzi di origine egiziana, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, indagati ora in stato di libertà per rapina in concorso.