milano
video suggerito
video suggerito

Vogliono le sue scarpe, la giacca e i soldi: banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano

Fermati dai carabinieri un 20enne e tre minori. Il primo è stato portato a San Vittore, gli altre tre al Beccaria.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Francesca Caporello
2 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzo di 15 anni è stato rapinato ieri sera, intorno alle 20.15, in una traversa di Corso Buenos Aires, in centro a Milano, da un gruppo di quattro ragazzi. Sarebbero un 20enne, nato in Tunisia, e tre minori: una 15enne italiana, un 16enne nato in Marocco e un 17enne nato in Siria. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, i quattro rapinatori avrebbero costretto il 15enne a consegnare loro il giubbotto, il maglione e le scarpe che indossava, oltre al telefono cellulare e al portafoglio, per poi accompagnarlo sotto minaccia a un bancomat nel tentativo di fargli prelevare denaro.

Non trovando contanti sul conto, la banda avrebbe quindi obbligato il quindicenne a chiamare il padre per chiedere una ricarica. Ma l'uomo, intuito il pericolo, ha contattato il 112, consentendo l'immediato intervento dei carabinieri. All'arrivo della pattuglia, i responsabili hanno tentato di fuggire dividendosi in direzioni diverse, ma sono stati individuati e bloccati poco dopo.

All'arrivo dei militari, il quindicenne era ancora con loro e, essendo stato trattenuto per quasi un'ora dai quattro, è contestato loro anche il sequestro di persona. Durante l'intervento dei militari i giovani hanno cercato di opporsi all'operato inveendo e creando scompiglio, facendo presumere una possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

Leggi anche
Banda di giovanissimi ruba giacca, portafoglio e borsa con acquisti a un 15enne in metro tra Bisceglie e Inganni: il video

Tutti risultavano già noti alle forze dell'ordine e provenienti dalla zona di Bergamo e provincia. Il maggiorenne è stato condotto nel carcere di San Vittore, mentre i minorenni sono stati accompagnati all'istituto penale Beccaria.

Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
Marito e moglie morti in casa a Uggiate, il sindaco: “Lui molto solare, mai avrei pensato a un suo momento di sconforto”
Trovato morto anche il cane della coppia: potrebbe essere stato strangolato
L'allarme lanciato dal figlio dell'uomo: non sentiva e vedeva il padre da 48 ore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views