Vogliono le sue scarpe, la giacca e i soldi: banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano

Fermati dai carabinieri un 20enne e tre minori. Il primo è stato portato a San Vittore, gli altre tre al Beccaria.

Un ragazzo di 15 anni è stato rapinato ieri sera, intorno alle 20.15, in una traversa di Corso Buenos Aires, in centro a Milano, da un gruppo di quattro ragazzi. Sarebbero un 20enne, nato in Tunisia, e tre minori: una 15enne italiana, un 16enne nato in Marocco e un 17enne nato in Siria. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, i quattro rapinatori avrebbero costretto il 15enne a consegnare loro il giubbotto, il maglione e le scarpe che indossava, oltre al telefono cellulare e al portafoglio, per poi accompagnarlo sotto minaccia a un bancomat nel tentativo di fargli prelevare denaro.

Non trovando contanti sul conto, la banda avrebbe quindi obbligato il quindicenne a chiamare il padre per chiedere una ricarica. Ma l'uomo, intuito il pericolo, ha contattato il 112, consentendo l'immediato intervento dei carabinieri. All'arrivo della pattuglia, i responsabili hanno tentato di fuggire dividendosi in direzioni diverse, ma sono stati individuati e bloccati poco dopo.

All'arrivo dei militari, il quindicenne era ancora con loro e, essendo stato trattenuto per quasi un'ora dai quattro, è contestato loro anche il sequestro di persona. Durante l'intervento dei militari i giovani hanno cercato di opporsi all'operato inveendo e creando scompiglio, facendo presumere una possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

Tutti risultavano già noti alle forze dell'ordine e provenienti dalla zona di Bergamo e provincia. Il maggiorenne è stato condotto nel carcere di San Vittore, mentre i minorenni sono stati accompagnati all'istituto penale Beccaria.