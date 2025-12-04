Arrestata banda di cinque ragazzi per violenze e rapine in metro a Milano: il video degli scippi

Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza la Polizia di Milano è riuscita a individuare e arrestare cinque ragazzi, tra i 15 e i 22 anni, autori di rapine e scippi in metropolitana.

Ancora episodi di scippo, violenza e rapine in metropolitana a Milano. Questa volta a finire nei guai sono cinque ragazzi, tutti cittadini egiziani, di cui un 22enne riarrestato oggi dopo dieci giorni dall'ultima aggressione. Secondo quanto diffuso, la banda di giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati simili, sarebbero stati arrestati dalla Polizia di Stato di Milano per l'ennessima aggressione e rapina, ai danni di passeggeri, nelle linee della metropolitana milanese.

Come si apprende, i primi due di questi giovani, entrambi 22enni, sarebbero stati fermati lo scorso venerdì 21 novembre. Mentre gli altri tre – un 15enne, un 20enne e un 22enne – sono stati individuati nel corso dei giorni successivi. In particolare, il 22enne di quest'ultimo provvedimento sarebbe uno dei due indagati per la rapina a Caiazzo, avvenuta una decina di giorni prima.

Nell'ambito delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato Greco-Turro, e coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Milano, sono state visionate tutte le telecamere di videosoriveglianza della metro e delle zone vicine che hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

I giovani, come si vede dalle immagini e come riportato dalla Polizia, impiegherebbero circa due minuti per scippare i passeggeri e scappare via.