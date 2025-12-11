Banda di giovanissimi ruba giacca, portafoglio e borsa con acquisti a un 15enne in metro tra Bisceglie e Inganni: il video

Uno dei membri della banda, un 15enne, sarebbe stato fermato e arrestato dalla Polizia.

Frame del video della Polizia in cui viene ripresa la banda di giovani sulle scale della metro

Violenta rapina e aggressione con calci e pugni in metro a Milano. Secondo quanto si apprende gli agenti della volante del Commissariato Lorenteggio sarebbero intervenuti nei pressi della banchina della fermata metropolitana Inganni, sulla M1 la "Rossa", per una lite in corso tra giovanissimi. Giunti sul posto, i poliziotti avrebbero fermato due giovani 15enni, tra cui la vittima, cittadino egiziano.

La giovane vittima avrebbe riferito agli agenti che poco prima, nel parcheggio sotterraneo della fermata M1 Bisceglie, sarebbe stato rapinato da un gruppo di ragazzi, tra cui l'altro 15enne fermato e altri suoi amici. Dopo averlo aggredito con calci e pugni, gli avrebbero sfilato dalle mani un sacchetto con alcuni acquisti fatti poco prima, il giubbotto e il portafoglio.

Ma pochi istanti dopo, mentre il gruppo si allontanava in direzione della fermata metropolitana, la vittima avrebbe rincorso e raggiunto i suoi aggressori. Sarebbe quindi scoppiata un'altra lite e aggressione al termine della quale il 15enne derubato sarebbe riuscito a bloccare il coetaneo mentre gli altri si allontanavano con la refurtiva a bordo del convoglio. Fermato e arresto dalla Polizia il quindicenne membro della banda.