Ragazzo di 20 anni preso per la testa e accoltellato alla gola in via Farini a Milano: si cerca l’aggressore

L’agguato si è verificato ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 14 in via Farini a Milano. L’aggressione potrebbe essere stata una vendetta messa in atto da un 27enne che la sera prima sarebbe stato picchiato proprio dallo stesso 20enne poi preso di mira.

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 14, in via Farini a Milano, nei pressi del McDonald's. Un uomo si sarebbe avvicinato a un gruppo di tre ragazzi e ne avrebbe preso di mira uno, un 20enne di origini egiziane. Secondo quando si apprende dalle prime informazioni diffuse, la vittima sarebbe stata colta alle spalle, afferrata per la testa e aggredita con un coltello puntato alla gola. Poi l'uomo sarebbe scappato dileguandosi nel nulla.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e un'automedica del 118 inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure del caso, hanno poi trasportato il 20enne, d'urgenza, all'ospedale Niguarda di Milano. Giunto in gravissime condizioni, ora sarebbe fuori pericolo grazie alla delicata operazione chirurgica a cui è stato sottoposto.

Presenti sul posto anche una volante della Polizia di Stato al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Stando sempre alle prime informazioni, pare che l'aggressore sia un clochard 27enne di origini egiziane che la notte prima sia stato picchiato dal 20enne oggi in ospedale. L'aggressione di via Farini potrebbe essere stata quindi una vendetta da parte del 27enne. Ma sulle cause e la dinamica sono ancora in corso accertamenti. Intanto gli agenti stanno ancora ricercando il 27enne.