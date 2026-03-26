Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la Polizia

L’aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina. Gli aggressori sarebbero tre ragazzi. La vittima è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) nella serata di oggi, giovedì 26 marzo, intorno alle 21. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, il giovane – di origine egiziana – sarebbe stato trovato in gravissime condizioni riverso in strada.

Stando sempre a quanto appreso sino ad ora, l'aggressione sarebbe avvenuta durante una rapina. A colpirlo sarebbero stati tre giovani di origine nordafricana.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza del 118, inviata in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Il personale medico, dopo aver prestato al giovane le prime cure del caso, lo hanno trasportato immediatamente all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

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Il ragazzo non avrebbe perso conoscenza e sarebbe rimasto sempre vigile, tanto che avrebbe raccontato lui stesso quanto accaduto e fornire così una primissima ricostruzione dell'aggressione.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno svolgendo le indagini con il coordinamento della Procura di Monza, al lavoro adesso per accertare la versione della vittima e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Gli agenti sono impegnati ora anche a rintracciare e individuare i tre presunti responsabili della violenza.