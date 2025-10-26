Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito in zona Triennale a Milano: è in prognosi riservata, è gravissimo

Questa notte, a Milano, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato. Le sue condizioni sono gravissime e la sua prognosi è riservata. Gli agenti della Questura sono alla ricerca degli aggressori.

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo di soli 18 anni è stato aggredito a Milano e, adesso, è ricoverato in gravissime condizioni. La notte appena trascorsa, quella tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, è stata una notte di sangue. L'adolescente si trovava insieme a un amico, un diciassettenne, lungo viale Camoens. Per chi vive a Milano, si tratta di una strada che si trova in zona Triennale e che non è molto lontana dalla discoteca Old Fashion, il notissimo locale che è stato chiuso ormai un anno fa alla scadenza del contratto d'affitto con il museo Triennale e che era divenuto famoso proprio perché sede di aggressioni e accoltellamenti tra giovani. Nel 2019, per esempio, era stato accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Qui, non è avvenuto alcun accoltellamento in discoteca, ma in un'area non poco distante. I due giovanissimi sono stati infatti aggrediti e colpiti con un'arma da taglio. I responsabili sono fuggiti via mentre le vittime venivano soccorse. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, infatti, ha ricevuto l'allarme e ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito il 18enne in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico. Il 18enne attualmente è in prognosi riservata. Il 17enne è stato ferito invece leggermente alla testa. Nel frattempo, gli agenti della polizia hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto cercare di dare un volto ai responsabili.

Non è chiaro, inoltre, se il gruppo conoscesse le vittime o se si sia trattato di un tentativo di rapina.