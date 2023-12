Chiude l’Old Fashion, storica discoteca di Milano: l’ultima serata il 31 dicembre Sta per chiudere i battenti la storica discoteca Old Fashion: dal 1933 occupa gli spazi del Palazzo dell’Arte, sede della Triennale di Milano. “Ma siamo in trattativa”, assicura il gestore.

Un altro pezzo di Milano che se ne va? Ormai è praticamente certo. Sta per chiudere i battenti la storica discoteca cittadina Old Fashion, il club notturno che dal 1933 occupa gli spazi del Palazzo dell'Arte e si affaccia sul verde di Parco Sempione.

L'ultima serata dell'Old Fashion a Milano

Tutto vero. L'ultima serata in cartellone è prevista infatti per il 31 dicembre, la notte di Capodanno: da gennaio i gestori dovranno riconsegnare i locali alla Triennale. "Ma siamo in trattativa", assicura il gestore Roberto Cominardi. "Il contratto di affitto è scaduto, sì, ma abbiamo accordi riservati per restare ancora dentro".

Una brutta notizia, insomma, per tanti milanesi che hanno trascorso intere nottate nel locale del centro città, l'unico a vantare uno spazio esterno di fronte al celebre museo e arredi d'epoca unici nel loro genere.

Settant'anni di storia milanese

Una discoteca, riconosciuta come locale storico da Comune di Milano e Regione Lombardia , che ha attraversato 70 anni di storia e visto ballare tra le sue mura star internazionali come George Clooney, Witney Houston, Madonna, Justin Bieber, Ronaldo, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton e Jamie Foxx, mentre negli anni '60 ha ospitato, tra gli altri, anche il concerto di Jimi Hendrix.

E ancora modelle, stilisti e designer hanno sempre trovato posto all'Old Fashion, suddiviso in due sale interne adibite a discoteca e ristorante, con numeri di arte varia da una terrazza in cristallo, che si affaccia sul giardino privato di oltre 1300 mq. Così come molti calciatori, sportivi, personaggi televisivi e del cinema nostrano, ora rimasti senza un casa notturna.

L'aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura

Una speranza, seppur debole, è però ancora dura a morire. Già nel 2019 infatti, a seguito di alcuni episodi verificatisi all'interno del club (tra cui l'accoltellamento di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, fuori dalla discoteca di via Alemagna), l'Old Fashion aveva rischiato la chiusura definitiva (oltre a quella imposta dal questore Cardona per 30 giorni): anche in quel caso la Triennale, proprietaria degli spazi, aveva deciso di non rinnovare il contratto d'affitto.