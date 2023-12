Cosa fare a Milano a Capodanno 2024: gli eventi e le attrazioni il 31 dicembre Ci sono tanti modi per festeggiare Capodanno 2024 a Milano: discoteche, locali, hotel e spettacoli teatrali. Ecco una lista dei principali eventi organizzati in città per celebrare il nuovo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ci sarà nessun concertone di Capodanno 2024 a Milano, ma non per questo i milanesi rinunceranno a festeggiare. Le occasioni per trascorrere l'ultima notte dell'anno all'insegna della musica e del divertimento non mancano. Non si tratta solo delle solite discoteche dove ballare fino all'alba, che comunque ce ne sono, ma di eventi che introdurranno il nuovo anno con uno spirito rinnovato.

Dopo aver fatto un giro tra i mercatini natalizi, per i più sofisticati ci sono i party in hotel, fatti di grandi cenoni e balli. Per chi cerca più divertimento i locali si sono organizzati per offrire drink e musica a prezzi contenuti. E infine per chi non è disposto a rinunciare al teatro nemmeno il 31 dicembre, la scelta di certo non manca. Ecco l'elenco degli eventi ai quali si potrà andare per festeggiare il nuovo anno a Milano.

Capodanno 2024 nei locali di Milano

Quasi ogni locale o pub della città offrirà una versione personalizzata del cenone di Capodanno e dei suoi festeggiamenti. Esperienze uniche potranno essere vissute, per esempio, al Blue Note dove si esibirà l'Harlem Gospel Choir e dove si terrà la tradizionale Grande Lotteria di Capodanno (prezzo 240 euro).

Nella zona di Portello, invece, la scena se la prenderà la Ginarteria: la nuova location allestita all’interno del World Join Center. La serata, con costi a partire dai 30 euro per l'ingresso con drink e un flute, si svolgerà con cibo e musica tra i grattacieli di Milano.

Degno di nota anche il DKR che propone una lunga notte di balli e divertimento. Si inizia alle 21 con cena e live show, per poi proseguire con la musica che inizierà ad animare la festa dalle 23:30. Qui i prezzi variano dai 50 euro (ingresso con drink e flute per brindisi), ai 150 euro con la cena compresa fino ai 1.500 per un tavolo back console per dieci persone.

I cenoni di fine anno negli hotel milanesi

Non proprio un ristorante, non esattamente una pista da ballo. È il capodanno in hotel che sa offrire anche il privilegio ai propri clienti di trascorrere il resto della nottata in una comoda camera piena di comfort di ogni tipo. Questo tipo di festa la si può trovare al party ExtraNight organizzato al Quark Hotel, a pochi passi dall'Università Bocconi. Dalle 21 si inizia con il gran cenone, con tanto di vini doc illimitati, dj set e party con open bar che inizia appena scattata la mezzanotte e terminato il brindisi (prezzo a partire da 70 euro con discoteca e open bar, fino ai 230 euro con pernottamento).

Anche l'Hotel Belstay si è attrezzato per accogliere il nuovo anno. I festeggiamenti, terminata la cena, si sposteranno nella hall della struttura con il dj-set happy e commerciale a 360 gradi, durante il quale sarà possibile ordinare bottiglie Premium, ma anche liquori, digestivi e cocktail extra (costi a partire da 135 euro).

Gli spettacoli teatrali a Milano a Capodanno 2024

I teatri milanesi sono pronti a dare il benvenuto al nuovo anno offrendo i loro palchi ad alcuni dei più grandi comici che la città è in grado di offrire. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber Ale e Franz vanno in scena con il loro NatAle&Franz Show, lo spettacolo diventato ormai tradizione natalizia. All'Arcimboldi, invece, ci sarà Antonio Albanese con quattro personaggi, tra cui il corrotto e depravato Cetto La Qualunque, e al Carcano si esibirà Enrico Bertolino accompagnato da due musicisti e dj set.

Anche allo Zelig si saluterà il 2024 all'insegna della risata, con Davide Paniate che guiderà gli interventi di Silvio Cavallo, Francesco Migliazza, Greta Cappelletti, Alice Redini, Loris Fabiani e altri ospiti. Infine, Alla Scala si potrà assistere il 30 e 31 dicembre all'opera Don Carlo e al balletto Coppelia di Leo Delibes.