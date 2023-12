Cosa fare a Milano a Natale 2023: eventi e attrazioni per il 24, 25 e 26 dicembre Dal 24 e fino al 26 dicembre ci sono diversi eventi a Milano a cui partecipare: da villaggi di Babbo Natale e fino a mostre e piste di pattinaggio. Ecco quelli in programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Dal 24 al 26 dicembre 2023 a Milano saranno diversi gli eventi in programma: ci saranno infatti diversi appuntamenti sia per grandi che per piccini. Dai mercatini di Natale ai Villaggi di Babbo Natale, passando per concerti e spettacoli, ecco alcuni eventi che potranno interessare i cittadini.

Passeggiare per i mercatini di Natale a Milano

Fino all'8 gennaio 2024 sarà possibile visitare i mercatini di Natale in Piazza Duomo. Le casette di legno, che circondano la cattedrale, permettono di poter far degustare prodotti tipici, ma anche la possibilità di acquistare oggetti artigianali. Sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale e un presepe a grandezza naturale. I mercatini sono aperti tutti i giorni e dalle 8.30 e fino alle 22.

Incontrare Babbo Natale

Per i più piccoli, sarà molto divertente accedere e visitare il Christmas Village di Porta Venezia che resterà aperto fino al 7 gennaio. Nel Villaggio delle Meraviglie si potrà assistere a diversi spettacoli di animazione. Sarà inoltre possibile farsi scattare una foto ricordo sulla slitta di Babbo Natale o accedere alla pista di pattinaggio. Si potrà incontrare anche Babbo Natale, Mamma Natale e la Befana.



Il trio sarà disponibile il 24 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il 25 dicembre dalle 15 alle 18.30 e il 26 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Pattinare sul ghiaccio

Fino all'8 gennaio 2024 sarà possibile pattinare sul ghiaccio al villaggio di Natale Senstation on Ice davanti alla Stazione Centrale. Ci sarà una pista di pattinaggio anche ai Bagni Misteriosi, attiva fino al 7 gennaio e al Bicocca Village dove resterà aperta fino al 4 gennaio. Anche a Piazza Città di Lombardia è stata allestita una pista di pattinaggio.

Visitare le mostre a dicembre

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 28 gennaio 2024, ci sarà la mostra Sebastião Salgado. Amazonia e quella dedicata a Guido Harari. A Palazzo Reale fino al 21 gennaio sarà visitabile la prima mostra personale italiana del fotografo Jimmy Nelson dal titolo "Humanity". Sarà anche disponibile la mostra di Morandi 1890-1964, la mostra dedicata al pittore El Greco, "Le mie città" dedicata a Gabriele Basilico e "Goya. La ribellione della Ragione". Al Mudec sono ancora disponibili Vincent Van Gogh. Pittore colto”, Castillo Deball – Luce dietro tracce incompiute e Rodin e la danza.