Mercatini di Natale a Milano 2023: date e dove trovare i più belli Dalle bancarelle di artigianato tradizionale e dolciumi ai villaggi natalizi per bambini, fino agli eventi dedicati al Natale in chiave sostenibile e al vintage di qualità. Tutti gli indirizzi più interessanti del dicembre milanese.

L'atmosfera natalizia a Milano, si sa, è magica. Torna così ad accendersi di luci e colori il mese di dicembre in città, con tantissime iniziative e mercatini dove assaporare il vero spirito del Natale: in testa i tradizionali Oh Bej Oh Bej intorno al Castello Sforzesco e le bancarelle di piazza Duomo, dove sarà possibile degustare piatti tipici del periodo, dolciumi e gioielli di gastronomia, ma anche acquistare decorazioni per l'albero di Natale, regali fatti a mano o oggettistica artigianale proveniente da tutto il mondo.

Il Mercatino di Natale in Piazza Duomo

Il più grande mercatino di Natale della città. La piazza centrale di Milano, per l'occasione, si riempie di oltre 60 piccoli chalet che vendono tradizionali regali e oggetti di artigianato natalizio come decorazioni, palline per alberi di Natale, presepi, calze della Befana e una vasta gamma di prelibatezze alimentari provenienti da ogni angolo d'Italia. Aperto dalle 9 alle 21, è il luogo perfetto per una passeggiata pomeridiana o serale.

Dall’1 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 in piazza Duomo, dalle 9 alle 21.

La Fiera degli Oh Bej Oh Bej

La fiera natalizia più importante e antica della città: le sue origini si fanno risalire addirittura al 1288, quando nei pressi dell’antica Santa Maria Maggiore si svolgevano i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. E così la Fiera degli Oh Bej Oh Bej apre i battenti di fronte al Castello Sforzesco proprio il giorno della festa di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e richiama ogni anno migliaia di turisti. In vendita oggetti d’antiquariato, bric-à-brac, vestiti, giocattoli, decorazioni natalizie, dolci e prelibatezze invernali. Il nome? Dal dialetto milanese "belli belli", come esclamavano i più piccoli davanti alle meraviglie in esposizione tra gli stand.

Dal 7 dicembre 2023 al 10 dicembre 2023, Castello Sforzesco, dalle 08.30 alle 21.

Il Villaggio delle Meraviglie

Un’attrazione imperdibile per i piccoli di casa. Ai Giardini Pubblici Indro Montanelli (Porta Venezia) verrà allestito un vero e proprio villaggio natalizio, con una pista di pattinaggio coperta e la casa di Babbo Natale. Qui, nel verde del parco milanese, animazione, musica, laboratori, presepi e giostre intratterranno tutta la famiglia. Ma non solo. Nel villaggio delle Meraviglie è possibile organizzare il proprio compleanno con gli amici e i compagni di scuola, con animazione e divertimento garantito.

Dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, Giardini Indro Montanelli (Porta Venezia), dalle 10 alle 21.

Artigianato in Fiera

Un’occasione irrinunciabile per gli amanti dell’artigianato internazionale, nonché un appuntamento ormai storico che porta a Milano oltre 3mila stand sparsi nella zona intorno alla Fiera di Rho, alle porte del capoluogo lombardo. Si potranno ammirare e acquistare prodotti fatti a mano da tutto il mondo, oltre a gustare le specialità gastronomiche tipiche di ogni Paese: c'è l'imbarazzo della scelta. In poche parole, il luogo perfetto per gli eterni indecisi dei regali di Natale.

Da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2023, Rho Fiera, dalle ore 10 alle ore 22.30.

Green Christmas

Alla Fonderia Napoleonica, nel quartiere Isola appena incoronato tra le zone più trendy del mondo, va nuovamente in scena l'evento dedicato al Natale in chiave sostenibile ed ecologica. Due giorni di bancarelle ed eventi con abbigliamento eco-fashion, articoli di design green e prodotti cosmetici naturali per promuovere uno stile di vita eco friendly. A scaldare gli animi e le mani, intanto, caraffe di vin brûlé per tutti.

Il 16 e 17 dicembre 2023, via Genova Thaon de Revel, dalle 10 alle 19.

Doppio appuntamento per il Wunder Mrkt

Uno degli appuntamenti più attesi del Natale milanese è sicuramente Wunder Mrkt. Stavolta in doppia data: la prima immersa nelle atmosfere industriali dello Spirit de Milan in Bovisa, la seconda nell'esclusivo quartiere di Porta Romana ai Bagni Misteriosi, che per l'occasione ospita una suggestiva pista da pattinaggio illuminata da lucine e decorazioni a tema. Sulle bancarelle il meglio del vintage, del second hand, del design e della creatività artigianale.