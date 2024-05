video suggerito

Come sta Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: subite 70 trasfusioni, è in terapia intensiva Christian Di Martino, il poliziotto di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda: ha subito 70 trasfusioni, 40 di sangue e 30 di plasma. È in terapia intensiva. Arrestato il 37enne che lo ha colpito per tre volte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il vice ispettore 35enne Christian Di Martino, che è stato accoltellato per tre volte alla schiena alla stazione di Lambrate a Milano da un 37enne, è in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

L'aggressore, un uomo originario del Marocco, stava lanciando sassi su treni e passanti – tanto da ferire alla testa una 55enne che è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli – ed è stato bloccato dai poliziotti intervenuti sul posto. Tra Di Martino e il 37enne è nata una colluttazione dopo che quest'ultimo era stato colpito con un taser, che però non ha sortito alcun effetto a causa del fatto che indossasse un giubbotto.

Il poliziotto è in gravi condizioni: subite 70 trasfusioni

Il 37enne ha estratto un coltello dalla manica del giubbotto e ha accoltellato il poliziotto che, stando a quanto appreso da Fanpage.it, è stato colpito all'intestino e al duodeno. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni: nella notte ha subito un importante intervento chirurgico che ha comportato settanta trasfusioni, trenta di plasma e quaranta di sangue. Sembrerebbe che abbia subito cinque arresti cardiaci: sarebbe sopravvissuto solo perché giovane.

La solidarietà del presidente Fontana e del ministro Piantedosi

Attualmente è stabile, ma ancora ricoverato in terapia intensiva. Il 37enne, nel frattempo, è stato arrestato e trasferito in carcere a San Vittore. Su questo episodio è arrivata la vicinanza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ribadito di essere in constante contatto con i familiari dell'agente. Massima attenzione soprattutto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che sta seguendo con apprensione l'evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore.