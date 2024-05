video suggerito

Accoltellato un poliziotto alla stazione di Lambrate a Milano, è grave: operato d’urgenza Un poliziotto di 35 anni è stato accoltellato alla stazione Lambrate di Milano: è stato operato d’urgenza, è grave. L’aggressore, un 37enne, è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, mercoledì 8 maggio, e oggi, giovedì 9 maggio, un agente di polizia è stato accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Il poliziotto è stato ricoverato d'urgenza: è grave.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'investigatore è intervenuto intorno a mezzanotte nello scalo ferroviario milanese. Gli agenti, infatti, erano stati contattati perché un uomo stava lanciando alcune pietre contro i treni. Aveva anche colpito alla testa una donna di 55 anni. L'aggressore è un 37 anni, originario del Marocco. I poliziotti lo hanno stordito con il taser, ma è riuscito a estrarre un coltello e colpire l'ispettore.

Lo ha accoltellato alla schiena per tre volte. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. La donna di 55 anni colpita alla testa è stata trasferita all'ospedale Fatebenefratelli: non è in gravi condizioni.

Il poliziotto è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda: è stato operato d'urgenza perché ha riportato alcune lesioni ad alcuni organi. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo il 37enne è stato arrestato e trasferito in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.