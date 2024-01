Cosa fare per l’Epifania 2024 a Milano: gli eventi in programma in attesa della Befana Il 6 gennaio 2024 torna il tradizionale Corteo dei Re Magi, diventato patrimonio storico di Milano. Ma la città è pronta a offrire divertimento anche ai più piccoli, con spettacoli teatrali e Befane nei villaggi natalizi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Le feste stanno per terminare e Milano si appresta a salutare il periodo natalizio con l'arrivo della Befana. Per il giorno dell'Epifania sono in programma numerosi eventi per tutta la città, a partire dal tradizionale Corteo dei Re Magi fino agli spettacoli teatrali organizzati per i più piccoli. Il 6 e il 7 gennaio saranno anche gli ultimi giorni per potersi godere i mercatini di Natale in città, in attesa che torni dicembre.

Il tradizionale corteo dei Re Magi

I Re Magi in piazza Duomo

Il corteo dei Re Magi, organizzato dalla parrocchia di Sant’Eustorgio e patrimonio storico della città di Milano, è pronto a ripetersi anche quest'anno. I partecipanti sono attesi alle 10:45 in piazza Duomo, dopodiché alle 11 parte il corto che passa per via Torino e Colonne di San Lorenzo. Qui è prevista la prima sosta (intorno alle 12) per permettere l'evocazione dell'incontro dei Magi con Erode.

Una volta ripartito, il corteo attraversa corso di Porta Ticinese e termina in piazza Sant’Eustorgio (12:40). Le autorità cittadine terranno un discorso e l'evento si conclude con l'offerta dei doni al presepe vivente.

La 55esima Befana Benefica Motociclistica

Migliaia di motociclisti si riuniranno in piazza Kennedy, all'angolo con viale De Gasperi, per partecipare alla 55esima Befana Benefica Motociclistica. Organizzata dal Moto Club Ticinese, vedrà la partecipazione anche della polizia locale, dei carabinieri e della polizia. Scortata per la città, la Befana consegnerà doni al Piccolo Cottolengo Don Orione e alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il ritrovo è alle 8:30.

La Befana al Villaggio delle Meraviglie

Arrivato all'ultimo fine settimana, alla Casa di Babbo Natale del Villaggio delle Meraviglie arriva la Befana che consegnerà caramelle, carbone e scatterà qualche foto con i più piccoli. Nel frattempo, sul palco salirà Geronimo Stilton con uno spettacolo alle 11, Geronimo contro Tea, e un altro alle 16, Mille Meraviglie.

Il Mago per Svago al Teatro Fontana

Al Teatro Fontana, a partire dalle 16 di sabato 6 e domenica 7 gennaio, va in scena il Mago per Svago: uno spettacolo circense pensato per i bambini dai 4 anni in su e, sebbene muto, accompagnato da una colonna sonora.

Sul palco sale un grande mago, affiancato da un assistente che vuole prendere il suo posto ad ogni costo. Si alternano sulla scena esercizi di magia classica ad altri di tecnica circense, conditi da un certo umorismo raffinato.

Apre il Belvedere di Palazzo Lombardia

Il Belvedere di Palazzo Lombardia (foto da LaPresse)

Per chi vuole approfittare dell'Epifania per regalarsi una vista unica, potrà farlo. Dalle 10 alle 18, sia sabato 6 che domenica 7 gennaio, è aperto al pubblico il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. L'ingresso è gratuito e si deve prenotare online. Chi riesce ad accaparrarsi un posto si ritroverà a 161 metri di altezza a godersi la vista su Milano dall'alto, tra monumenti ed edifici simbolo della città.