Che tempo farà a Milano e in Lombardia il 6 gennaio: in arrivo il ciclone dell’Epifania con pioggia e neve

Quest'anno la Befana non porterà solo calze e carbone, ma anche pioggia e neve: arriva infatti il ciclone dell'Epifania. Dopo gli ultimi giorni caratterizzati in prevalenza da temperature sopra la media stagionale, a Milano a partire da venerdì 5 gennaio e per tutta l'Epifania tornano maltempo e nevicate sulle montagne. "I venti sono ancora meridionali, quindi non farà tanto freddo", spiega Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it, "ma il weekend segnerà l'inizio di un clima molto più invernale".

Ancora sole a Milano fino al 5 gennaio

Per domani, 4 gennaio, è previsto un tempo ancora stabile, con prevalenza di sole e con temperature sopra la media che possono arrivare anche ai 14 gradi. "Le cose cambiano radicalmente venerdì perché arriva una nuova perturbazione", afferma Galbiati.

Così per il 5 gennaio Milano deve aspettarsi un aumento della nuvolosità e già a partire dalla mattinata piogge che si faranno più intense nella seconda parte della giornata. La massima è prevista intorno agli 8 gradi, quindi temperature in calo ma non così tanto.

Le previsioni meteo per l'Epifania 2024 a Milano e in Lombardia

Il maltempo continuerà anche sabato 6 gennaio. La neve che venerdì scende sulle montagne sopra i 1.200 metri potrebbe cadere anche su vette più basse di mille metri. I venti sono ancora meridionali, quindi le temperature non sono ancora basse. Situazione che si replicherà domenica, quando si aggiungeranno venti più intensi.

"A partire dal 7 gennaio ci saranno molto probabilmente temperature pienamente invernali, anche al di sotto della media", spiega il meteorologo, "perché si forma la bassa pressione dall'inizio della settimana". Per la prossima settimana non è ancora possibile avere previsioni meteo esatte, ma la tendenza che si osserva a partire dall'Epifania è chiara con i venti freddi che da nord porteranno un calo termico sensibile.