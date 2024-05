video suggerito

Sfregia l'ex moglie e accoltella il padre di lei in strada a Varese: arrestato per tentato omicidio L'aggressore sarebbe l'ex marito della donna. L'ha sfregiata con l'acido, e poi ha accoltellato il padre di lei: l'uomo si trova ora in pericolo di vita. È successo oggi intorno alle 12.30 in via Ciro Menotti a Varese.

Un uomo di 71 anni è stato accoltellato ed è in fin di vita, mentre una donna, 37 anni, è stata sfregiata in strada. È accaduto oggi, lunedì 6 maggio a Varese, poco dopo le 12.30, in via Ciro Menotti. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica.

Secondo quanto emerso finora, l’aggressore sarebbe l’ex marito della donna, un ex avvocato di 41 anni residente in città: l’ha sfregiata al volto, per poi ha accoltellato il padre di lei davanti allo studio professionale di quest'ultimo. L'uomo si trova ora in pericolo di vita a causa delle ferite gravissime che gli sono state inferte.

La violenta doppia aggressione sarebbe scaturita da una separazione complicata tra i due coniugi, già finita sotto la lente delle forze dell’ordine nelle settimane scorse.