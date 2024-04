Meteo Milano e Lombardia: sarà ancora tempo incerto per giorni

Le previsioni meteo indicano incertezza nei giorni a venire, con maltempo e temperature non certo tipiche di fine aprile-inizio maggio.

È un "ponte del 25 aprile traballante", dicono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it: ancora cielo coperto e piogge al Nord, assomiglia più ad una Vigilia di Natale che ad un ultimo scorcio di aprile, con temperature tipiche invernali e con cieli grigi su gran parte del Paese.

Venendo alle previsioni meteo vere e proprie sul territorio: si fa sentire la presenza di un nocciolo freddo svedese su gran parte dell'Italia con maltempo di stampo invernale e neve a bassa quota per il periodo sulle Dolomiti e sugli Appennini.

Ma quando finirà? Il meteorologo spiega l'evoluzione meteo in Lombardia nelle prossime ore:

Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia: per il 21 e il 22 aprile attesi temporali e vento forte

Altrove troveremo anche dei momenti asciutti, seppur in un contesto piuttosto variabile.

Ci sarà lo scivolamento del nocciolo freddo svedese verso il Sud dove le temperature caleranno di almeno 10 gradi: le precipitazioni bagneranno in modo diffuso le regioni centrali, il Nord-Est (in particolare l’Emilia Romagna) ed il Sud tirrenico.

Da venerdì l’Italia al Nord-Ovest fase perturbata a causa di una perturbazione definita "normanna", centrata sulla Normandia, con frequenti piogge e il ritorno della neve sulle Alpi occidentali oltre i 1500-1600 metri. Tornerà il maltempo. E per il 1 maggio 2024? Come sarà il tempo a Milano e nel resto della Lombardia?

Infine, per il Primo Maggio, parliamo di un’altra situazione traballante: fino al 30 aprile potrebbe tornare il sole ovunque, per la Festa dei Lavoratori è previsto al momento un peggioramento diffuso ma, data la distanza temporale, non vogliamo rovinare la Festa a chi lavora tutto l’anno e attendiamo qualche giorno prima di emettere una previsione affidabile ed eventualmente perturbata.