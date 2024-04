video suggerito

Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia: per il 21 e il 22 aprile attesi temporali e vento forte La Protezione civile lombarda ha diramato allerta meteo gialla per Milano e la Lombardia per il 21 e il 22 aprile. Temporali e vento forte interesseranno soprattutto le aree centrali e meridionali della regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La Sala operativa lombarda della Protezione Civile ha diramato per rischio idrogeologico e vento forte che interessa tutta l'area centrale e meridionale della regione, compreso il Nodo Idraulico di Milano. A partire dal primo pomeriggio di oggi, domenica 21 aprile, sono previsti i primi rovesci temporaleschi che con il passare delle ore andranno a intensificarsi. A partire dalla mezzanotte del 22 aprile, e per l'intera giornata, è prevista una criticità gialla, di primo livello.

Come si può leggere nel comunicato della Protezione civile, per la seconda parte della giornata del 21 aprile sono attesi temporali isolati sui rilievi centro-orientali. I rovesci, poi, si intensificheranno sulla pianura centro-orientale e l'Appennino. Si verificheranno prevalentemente fenomeni di debole o moderata intensità, ma non si escludono temporali forti soprattutto sulla pianura mantovana e bresciana. In serata, ci saranno precipitazioni anche sulla pianura occidentali e rovesci temporaleschi sull'Appennino, sulla pianura occidentale e sulla bassa pianura orientale.

La situazione potrebbe peggiorare nel corso della notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Il tempo sarà perturbato su tutta la Lombardia, soprattutto nelle ore del mattino. Ci si aspetta che le perturbazioni si attenuino nel tardo pomeriggio, anche se resteranno moderate sui settori occidentali e meridionali. In queste zone potrebbero verificarsi altri temporali.

Per quanto riguarda il vento, per domenica 21 aprile sarà moderato orientale o settentrionale. Nel tardo pomeriggio, invece, aumenterà di intensità con raffiche da Est sui settori orientali di pianura. Per lunedì 22 aprile, invece, ci si aspetta venti moderati, in alcuni casi anche forti, in pianura e sull'Appennino. In serata dovrebbero attenuarsi.