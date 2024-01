Giorno della Memoria 2024 a Milano, gli eventi e le iniziative in programma fino al 28 gennaio Il 27 gennaio viene celebrata anche a Milano la Giornata della Memoria 2024. In città sono in programma numerose iniziative ed eventi, organizzate dal Comune e dalle varie associazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

In occasione della Giornata della Memoria 2024, nella città di Milano sono in programma numerosi eventi e iniziative. Il palinsesto allestito in occasione del 27 gennaio comprende più di 60 iniziative di vario tipo, come gli incontri con gli studenti e le celebrazioni ufficiali. Il programma studiato dal Comune di Milano è stato presentato lo scorso 22 gennaio a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala insieme alla senatrice a vita Liliana Segre ed è consultabile sul sito di Milano è memoria.

La laurea honoris causa alla senatrice Segre e le proposte dei Figli della Shoah

La senatrice Liliana Segre con la vicesindaca Anna Scavuzzo

Il 27 gennaio alle ore 11 l'Università Statale conferirà la laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Segre, testimone della Shoah e da sempre impegnata contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza. Alla celebrazione sarà presente anche la vicesindaco Anna Scavuzzo.

L'associazione Figli della Shoah propone la mostra ‘Non dimenticare' alla Biblioteca di Brera, il concerto per le scuole per il Giorno della Memoria al Conservatorio Verdi e il concerto istituzionale per la cittadinanza, sempre al Conservatorio Verdi, al quale parteciperà l'assessora Alessia Cappello (sabato 27 gennaio, ore 18:45).

La visita gratuita al Memoriale e l'80esimo anniversario della deportazione di Liliana Segre

La senatrice Liliana Segre al Memoriale di Milano

Il Memoriale sarà aperto dalle 10 alle 18 di sabato 18 gennaio per una giornata di visite gratuite. Le guide si occuperanno di accompagnare i visitatori nel percorso di visita. L'ingresso si può prenotare sul sito del Memoriale.

Il 30 gennaio del 1944 era partito il secondo dei 20 treni della deportazione diretto ad Auschwitz. Tra le 605 persone a bordo, c'era anche Liliana Segre e suo padre Alberto. Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario di quell'evento e, alla solita cerimonia organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio ci saranno anche la vicesindaca Scavuzzo e, appunto, la senatrice Segre.

Il film proiettato all'Anteo Palazzo del Cinema e il docufilm su Alessandro Rimini

L'organizzazione Gariwo, la foresta dei Giusti, propone invece un programma vario rivolto sia alle scuole che alla cittadinanza. Alle 9:30 di sabato 27 gennaio, per esempio, sarà proiettato il film L’ultima volta che siamo stati bambini all'Anteo Palazzo del Cinema alla presenza della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.

Sempre il 27 gennaio, alle 17:00, alla Cineteca Arlecchino sarà proiettato il docufilm su Alessandro Rimini: architetto e pittore ebreo a cui le leggi razziali strapparono la paternità̀ di opere come il primo grattacielo di Milano (oggi Torre San Babila) o l’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il documentario, realizzato dall'Ordine Architetti di Bologna, ricostruisce il lavoro di Rimini restituendogli dignità umana e professionale.

Le passeggiate tra i percorsi delle Pietre d’Inciampo

Alle 15:30, invece, da Santa Maria delle Grazie partirà un percorso sulle Pietre d’Inciampo organizzato dall'associazione culturale Tracce. Il progetto chiamato Due dentro ad un fuoco. Storie di pietra, si inserisce nella serie di iniziative artistiche legate ai temi della deportazione e alla memoria di tutte le vittime del nazifascismo che la giovane organizzazione si è impegnata ad allestire.

Il 27 gennaio, dalle 14:30 alle 16:30, si tiene la passeggiata organizzata da Anpi 10 agosto 1944. Intitolata Riscopriamo la Memoria, vede la partecipazione di GiraNolo e La città del sole – Amici del parco Trotter ed è dedicata alla scoperta di una parte delle Pietre d’Inciampo presenti sul territorio del Municipio 2. La partenza è in via Padova 100, e si conclude presso la sede dell’Associazione Anpi 10 agosto.

Il racconto dell'esperienza della deportazione milanese

Il 29 gennaio, alle ore 18:00, in via Dogana 3 la Fondazione Memoria della Deportazione presenta il podcast dedicato all’architetto della memoria e superstite del lager Lodovico Barbiano di Belgiojoso realizzato nell’ambito del progetto Architetture della Memoria: Lodovico Barbiano di Belgiojoso e la Deportazione Milanese.

Il 2 febbraio, alle ore 10:00, gli studenti che hanno partecipato al viaggio a Mauthausen (con il progetto Da Milano a Mauthausen, 9 Municipi per la Memoria) "restituiscono" la propria esperienza alla cittadinanza e in presenza della vicesindaca Scavuzzo.

Lo spettacolo teatrale sul biennio 1943-1944 e i canti della tradizione ebraica

Il 28 gennaio, alle ore 17:00, all'Auditorium Stefano Cerri di Via Carlo Valvassori Peroni 56 va in scena lo spettacolo Quei ragazzi del '43 e '44: un monologo condotto dall’attore Marco Balma che narra cosa è successo nella primavera del 1943 e 1944 durante gli scioperi contro il regime nazifascista a Milano.

Il 27 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, l'Anpi ha organizzato l’iniziativa Celebrazione del Giorno della Memoria presso il salone Degradi di via Zanzottera 14 e il 30 gennaio 2024, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, presso la scuola primaria Manara, via Lamennais 20. Sempre il 27 gennaio, alle 21:00, il Coro Col Hakolot si esibisce presso la Sala Consiliare eseguendo vari canti della tradizione ebraica.

I libri presentati il 31 gennaio al Municipio 7 e 9

Il 31 gennaio, alle 18:00, nella Sala Olivetani in Municipio 7 viene presentato il libro Le lezioni della Shoah con Emanuele Fiano, già parlamentare e Presidente della Comunità ebraica di Milano. In via Hermada 8, alle 11 di domenica 31 gennaio, viene presentato il libro Siciliani testimoni di libertà. Dodici storie di deportati nei lager nazisti.