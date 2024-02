A Milano i vandali distruggono le pietre d’inciampo dedicate agli 11mila bimbi palestinesi morti a Gaza In piazzale Baiamonti, a Milano, alcuni vandali hanno “sradicato” le sei pietre d’inciampo in ricordo degli 11mila bambini palestinesi morti a Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sei pietre d'inciampo in ricordo degli 11mila bambini palestinesi morti a Gaza sono state vandalizzate. È successo in piazzale Baiamonti, a Milano, dove la scorsa giornata della memoria del 27 gennaio erano state posizionate le pietre d'inciampo.

A spiegare cosa sia successo è il portavoce di Adl Cobas Riccardo Germani facendo un particolare ringraziamento: "In questo paese – denuncia Germani – c'è un clima di negazionismo nei confronti di chi denuncia il genocidio palestinese e si batte contro tutte le guerre, ringraziamo Ghali per aver spezzato il muro di omertà dal palco di Sanremo e lo invitiamo a unirsi a noi oggi per rimettere le pietre di inciampo vandalizzate la scorsa notte". Gli attivisti interverranno oggi stesso per posizionare altre targhe: l'appuntamento è alle 18 ed è stato invitato anche Ghali.

Riccardo Germani sulla pagina Facebook lo scorso 27 gennaio aveva motivato così il posizionamento della pietre d'inciampo per gli 11mila bambini palestinesi morti a Gaza: "Non possiamo assistere al divieto di manifestare annunciato alla comunità palestinese di Milano in concomitanza del giorno dedicato alle vittime della shoah per mano nazista e fascista, sgretolando così facendo uno dei capisaldi della nostra costituzione ‘il diritto a manifestare' chiediamo la revoca di questo divieto in quanto estremamente violento nei confronti di un popolo già sotto aggressione con lanci di bombe e morti civili".

E poi aveva aggiunto: "Purtroppo grazie a questo governo con l’appoggio delle lobby stiamo assistendo a parallelismi storici che ripropongono in maniera ancora più feroce e devastante quanto successo in passato.Le odierne immagini di civili deportati nudi negli stadi e fucilati a freddo ci riportano alla mente crudeltà che mai abbiamo dimenticato".