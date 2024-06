video suggerito

Incidente sull’autostrada Milano-Genova: sette feriti, tra cui due bimbi di 3 e 5 anni Incidente sull’autostrada A7 Milano-Genova: due automobili si sono scontrate e nell’impatto sono rimaste ferite sette persone, tra loro anche due bambini di cinque e tre anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella notte di oggi, sabato 29 giugno, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A7 Milano-Genova: due automobili, infatti, si sono scontrate e nell'impatto sono rimaste ferite sette persone. Tra loro ci sono due bambini che hanno tre e cinque anni. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto. L'impatto è avvenuto a mezzanotte e mezza fuori dalla barriera ovest del capoluogo meneghino e precisamente all'altezza di Binasco. I due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. Su una dei due viaggiava una famiglia di cinque persone, tra loro c'erano i due bambini di cinque e tre anni. Sull'altra invece c'erano due persone. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sei ambulanze sul posto. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il piccolo di tre anni è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero. Gli altri invece sono stati distribuiti tra i pronto soccorso di Milano e Pavia. In codice giallo anche la sorellina di cinque anni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Fondamentale anche il contributo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area. Per consentire tutte le operazioni, il tratto di strada è stato chiuso al traffico.