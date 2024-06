video suggerito

Auto esce di strada dopo un incidente, a bordo c'era una famiglia: tre bambine trasportate in ospedale E' successo ad Acquafredda (Brescia) nel tardo pomeriggio di sabato 1 giugno. Le tre bambine a bordo (4, 6 e 7 anni) sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Immagine di repertorio

È finita fuori strada per motivi ancora da accertare l'automobile che nel tardo pomeriggio di ieri sabato 1 giugno trasportava a bordo sei passeggeri all'altezza di Acquafredda, provincia di Brescia: la vettura (omologata per sette) ha terminato la sua corsa nei campi circostanti, rendendo necessario il ricovero in ospedale per quasi tutti gli occupanti dell'abitacolo – tra cui le tre bambine sedute nei sedili posteriori, di 7, 6 e 4 anni.

Immediato l'arrivo dei soccorsi sul posto: quattro le ambulanze e due le automediche allertate, insieme all'elisoccorso. Trasportate in ospedale, in codice giallo, le tre bambine e una delle donne che era con loro. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale e i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere.

Secondo quanto emerso finora, la causa dell'improvviso sbandamento fuori dalla carreggiata sarebbe un incidente avvenuto pochi istanti prima: l'autovettura che aveva a bordo la famiglia avrebbe infatti prima tamponato una Polo di passaggio per poi finire contro un'altra automobile che sopraggiungeva dalla direzione opposta, finendo così fuori dalla carreggiata dopo lo schianto.