Auto perde il controllo e falcia gruppo di motociclisti nel Bresciano: almeno cinque feriti, due gravi in ospedale Questa mattina un'auto ha perso il controllo sulla statale 45 bis a Prevalle (Brescia )e ha colpito cinque moto provenienti dalla direzione di marcia opposta. I feriti sarebbero cinque, di cui due gravi. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, domenica 30 marzo, un'auto avrebbe colpito cinque moto sulla strada statale 45 bis Gardesana Occidentale di Prevalle, in provincia di Brescia. Come riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone di età compresa tra i 27 e i 60 anni. Sono attualmente in azione le operazioni di soccorso e gli elicotteri stanno trasportando all'ospedale due feriti gravi in codice rosso.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto pare che dopo una galleria, all'altezza di una curva, un'automobile abbia perso il controllo e invaso la corsia di marcia della direzione opposta, scontrandosi con un gruppo di cinque moto. I mezzi erano parte di un gruppo composto da un totale di nove moto. Nello schianto sono rimasti coinvolti cinque uomini di 27, 53, 55, 58 e 60 anni e tre donne di 51, 55 e 58 anni, ma i feriti sarebbero cinque, di cui due gravi. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con quattro ambulanze, due auto mediche e due elisoccorsi.

Le operazioni sono ancora in corso ma i primi feriti sono già stati portati in ospedale: un elicottero è atterrato in codice rosso all'ospedale Borgo Trento di Verona, un'auto medica in codice giallo è arrivata all'ospedale di Gavardo, mentre un'ambulanza è arrivata agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco, le squadre Anas, la polizia stradale e i carabinieri di Brescia, che stanno effettuando i primi rilievi per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Per permettere le operazioni di soccorso e attivare le indagini la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, che è stato deviato lungo percorsi alternativi.