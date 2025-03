video suggerito

Incidente stradale a Valganna, scontro tra auto e furgone: gravissimi una 27enne e un 21enne Incidente stradale a Valganna (Varese): scontro tra un'automobile e un furgone. Quattro persone sono rimaste ferite. Due ragazzi di 27 e 21 anni sono gravissimi.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo, si è verificato un incidente stradale a Valganna, comune che si trova in provincia di Varese. Alle 14 un'automobile e un furgone si sono scontrati e nell'impatto sono rimaste ferite diverse persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto sulla strada statale 233. Per cause ancora da accertare un veicolo e un furgone si sono scontrati. Cinque persone sono rimaste ferite. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica, cinque ambulanze e due elicotteri. Nell'impatto sono rimaste ferite: una donna di 27 anni, una di 23 anni, un ragazzo di 21 anni, un uomo di cinquant'anni.

La 27enne, che era alla guida dell'automobile, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese con un trauma cranico, uno al volto, uno al torace e uno alla gamba. In auto con lei, c'era il 21enne che è stato trasferito sempre in codice rosso all'ospedale San Gerardo con un trauma cranico, uno al volto, uno al bacino e uno alla gamba. L'altra passeggera è una 23enne, che è stata portata in codice giallo all'ospedale di Circolo con un trauma al volto. Il 50enne, invece, non era in auto con loro ma è una persona che è intervenuta sul posto: è stato trasferito in codice giallo sempre al di Circolo. Non è stato ospedalizzato invece il conducente del furgone.

Oltre ai medici, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.