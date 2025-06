video suggerito

Incidente stradale tra un’auto e una moto, ferito un motociclista: è in gravissime condizioni Incidente stradale in provincia di Varese: un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, si è verificato un gravissimo incidente a Caronno Pertusella, comune che si trova in provincia di Varese. Un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro. L'impatto ha causato due feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il conducente della moto è gravissimo

Stando alle informazioni recuperate fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 14 lungo la strada di viale Europa. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. L'uomo di 54 anni è stato trasferito con un elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono gravissime. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita e se sia stato sottoposto o meno a interventi chirurgici.

I rilievi

Ferita anche il ragazzo di 22 anni che era alla guida dell'automobile: le ferite erano però lievi e ha rifiutato il trasferimento in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri di Saronno che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere informazioni ulteriori.