Incidente stradale a Solbiate Olona, scontro tra un'auto e una moto: morto un uomo Incidente stradale a Solbiate Olona (Varese): un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro. L'uomo che guidava la moto è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, si è verificato un incidente stradale a Solbiate Olona, un comune che si trova in provincia di Varese. Un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro. Una persona è morta: si tratta di un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato alle 8.23 sulla strada di via per Fagnano. Un'automobile e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica, un'ambulanza e un elicottero. Il conducente della moto è morto sul colpo: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Si tratta di un uomo di 54 anni, di cui ancora non si conosce l'identità. Ferita anche la passeggera del veicolo: è una 23enne che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Legnano. La conducente dell'auto, la cui età non è nota, non è stata invece trasferita in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.