Incidente stradale a Olgiate, scontro tra due automobili: una persona è morta Incidente stradale ad Olgiate Molgora (Lecco). Due automobili si sono scontrate. Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Indagini in corso.

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, domenica 9 giugno, si è verificato un incidente stradale ad Olgiate Molgora, comune che si trova in provincia di Lecco. Due automobili si sono scontrate tra loro. Una persona è morta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una persona è deceduta a causa dello scontro

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 6.20 del mattino. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e un elicottero. I medici e i paramedici hanno fornito tutte le cure del caso ai feriti, dei quali per il momento non si conoscono le condizioni. Non si sa se siano in pericolo di vita o meno. Purtroppo per una persona non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere

Per il momento non si sa nulla sua sua identità. Nel frattempo i vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe da Merate e Lecco, hanno estratto i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza l'intera area. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.