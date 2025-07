Scontro tra una moto e un’auto nella Bergamasca, morto un motociclista: è Roberto Ferri

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, sabato 5 luglio 2025, si è verificato un gravissimo incidente stradale a Luzzana, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16 sulla strada statale 42 del Tonale. La vittima si chiamava Roberto Ferri, aveva 52 anni e viveva a Cassina de' Pecchi, che si trova in provincia di Milano. Ieri era andato a fare un giro con la sua moto sull'Alto Sebino e nel pomeriggio stava rientrando a casa. E proprio sulla strada statale, si è trovato di fronte l'automobile guidata da una 46enne, residente a Trescore. Sull'utilitaria c'era anche un bimbo di 9 anni.

La conducente arrivava dalla direzione opposta, stava svoltando alla sua sinistra per entrare in via Bragazzo, quando la moto si è scontrata contro la portiera posteriore destra. L'impatto è stato molto violento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, due ambulanze e un elicottero. Nonostante il tempestivo intervento, per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

È rimasto ferito anche il bimbo, che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti della polizia stradale di Bergamo hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.