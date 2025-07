Due moto e un’auto si scontrano nel Bergamasco: morto un uomo, ferite altre 4 persone

Foto di repertorio

Un uomo, di cui non sono state rese note ancora le generalità, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 19 luglio, a Solto Collina (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due moto e un'auto si sarebbero schiantate lungo la strada provinciale 77 che collega il paese bergamasco all'ex statale del Tonale. Altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

Lo schianto si è verificato qualche minuto dopo le 17 del 19 luglio nel tratto della strada provinciale 77 che prende il nome di via Foresti. Gli agenti della polizia stradale di Bergamo hanno provveduto a chiudere il passaggio in entrambi i sensi di marcia, per permettere ai sanitari di prestare le prime cure ai feriti e ai carabinieri della Compagnia locale di eseguire i rilievi. Quattro persone, tre delle quali d'età compresa tra i 46 e i 60 anni, sono rimaste ferite nell'incidente. Due di loro sarebbero state trasportate trasportate in ospedale con la massima urgenza. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto diversi mezzi, compresi due elicotteri decollati uno da Bergamo e l'altro da Milano.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso finora, sembrerebbe che due motociclette, su ciascuna delle quali viaggiavano due persone, si siano scontrate con un'auto. Un uomo è stato dichiarato deceduto prima ancora del trasporto in pronto soccorso.

Articolo in aggiornamento