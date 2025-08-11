Si schianta con la moto contro la fiancata di un’auto nel Comasco: morto 46enne

Un 46enne è deceduto nel pomeriggio dell’11 agosto in seguito a un incidente con la moto. L’uomo si sarebbe scontrato contro la fiancata di un’auto a Gera Lario (Como).

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 46enne è deceduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Gera Lario (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantato contro la fiancata di un'auto guidata da una donna di 30 anni. Il 46enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Gravedona, dove poco dopo i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri di Menaggio e agli agenti della polizia stradale.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 14 dell'11 agosto lungo la Statale Regina, nel tratto in cui la strada prende il nome di via Olonio Antica. Il 46enne, residente a Cesana Brianza (in provincia di Lecco), si è scontrato con un'auto all'altezza del ponte del Passo. L'ipotesi è che la Fiat Panda fosse impegnata in una svolta, quando la motocicletta dell'uomo ha impattato contro la sua fiancata destra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con le ambulanze e le automediche del Soccorso di Bellano e della Croce Rossa di Colico. Supportati dai vigili del fuoco, i soccorritori hanno prestato le prime cure al 46enne e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona. Poco dopo il suo ricovero, però, i medici hanno dovuto constatare il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.

È stata soccorsa anche la donna di 30 anni che si trovava alla guida della Fiat Panda, la quale avrebbe riportato ferite non gravi. I carabinieri della Compagnia di Menaggio e gli agenti della polizia stradale si sono occupati dei rilievi del caso e hanno raccolto varie testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente.