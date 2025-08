Cade dalla bici e viene investito da un’auto sulla Statale 36: ciclista muore in ospedale

Immagine di repertorio

Questa mattina, domenica 3 agosto, un ciclista di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto sulla Statale 36, tra Lecco e Abbadia Lariana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia stradale di Lecco e i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice rosso.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 67enne si trovava ai margini della carreggiata quando sarebbe caduto a terra in mezzo alla strada, probabilmente per aver scartato un ostacolo, oppure per aver accusato un malore. È a quel punto che sulla statale sarebbe sopraggiunta un'automobile che non ha potuto far nulla per evitarlo. Dopo l'investimento, l'automobilista si sarebbe immediatamente fermato per allertare i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che per recuperare il ciclista si sono calati a terra con il verricello, non trovando abbastanza spazio per atterrare con l'elisoccorso. L'uomo è stato quindi trasferito d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.

A causa dell'incidente stradale, la strada è stata chiusa e si è creata una lunga coda di 15 chilometri. Soltanto al termine di tutti i rilievi eseguiti dalla polizia stradale la Statale 36 è stata riaperta.