Auto travolge moto che si schianta contro un palo a Rho, morto un uomo: è Francesco Colica

Incidente stradale a Rho: un’auto e una moto si sono scontrate. La moto è finita contro un palo. Un uomo di 63 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale a Rho dove poi è morto. La vittima si chiamava Francesco Colica ed era originario di Vibo Valentia.

Ancora una morte su strada. Ancora una persona che perde la vita in un incidente stradale. Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto 2025, il conducente di un'automobile avrebbe travolto una moto, sulla cui sella c'era un uomo di 63 anni. L'impatto è stato molto violento tanto che il 63enne si è schiantato contro il palo. L'uomo, purtroppo, è morto: troppo gravi le ferite riportate.

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle sei del mattino lungo la strada statale 33 del Sempione nei pressi di Rho, comune che si trova nell'hinterland di Milano. L'impatto si è verificato all'incrocio con la provinciale per Lainate. Per cause ancora da accertare, l'automobile e la moto si sono scontrate e lo scooter è poi finito contro un palo dell'illuminazione. Il conducente del veicolo ha chiamato immediatamente i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. I medici e i paramedici lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale di Rho dove purtroppo è morto poco dopo il suo ricovero. La vittima, come ha potuto apprendere Fanpage.it, si chiamava Francesco Colica ed era originario di Vibo Valentia. Il conducente dell'auto è stato trasferito nello stesso ospedale: è ferito, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.