Marito e moglie travolti da un’auto a Milano: l’uomo è morto in ospedale

Due coniugi sono stati travolti da un’automobile a Milano. Il marito è morto dopo il ricovero in ospedale. La moglie è ricoverata in gravissime condizioni.

Immagine di repertorio

Tragedia a Milano. Un uomo di 77 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto da un'automobile. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 16 maggio, lungo la strada di viale Pirelli, che si trova nella zona Bicocca.

Il 77enne si trovava con la moglie, una 75enne, che è stata anche lei investita e, al momento, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano: non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Il marito, invece, è morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni: la sua identità, al momento, non è stata ancora diffusa. Il conducente dell'automobile, un sessantenne, è stato trovato in stato di choc. Anche lui, è stato trasferito in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni: come da prassi, è stato sottoposto ai test per rilevare la presenza di alcol e droga nel sangue. È risultato negativo a entrambi.

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Mentre gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), si prendevano cura dei feriti e trasferivano d'urgenza il 77enne in ospedale, gli agenti della polizia locale effettuavano tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Per il momento, è stato ipotizzato che i due coniugi stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi di piazza dei Daini. L'automobile li ha poi travolti e sbalzati di alcuni metri. Nelle prossime ore o forse ancora di più giorni, si potrà capire se il conducente fosse distratto o meno.

Oltre ad ascoltare la sua testimonianza e quella di eventuali persone presenti al momento dei fatti, non è escluso che siano state sequestrate le immagini registrate dalle telecamere della zona che, una volta analizzate, potranno fornire un quadro più dettagliato dell'intera vicenda.