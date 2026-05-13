Autocarro in retromarcia schiaccia e uccide un uomo in via Cadore a Milano: il decesso in ospedale

Un uomo di 84 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito, per due volte, da un autocarro in retromarcia in via Cadore 2 a Milano, nei pressi del Parco Formentano. Le sue condizioni era gravissime fin da subito.

Foto di repertorio

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 13 maggio, in via Cadore, all'altezza del civico 2, a Milano, nei pressi del Parco Vittorio Formentano. Secondo quanto si apprende, un uomo di 84 anni sarebbe stato investito da un mezzo pesante in fase di retromarcia.

È scattato subito l'allarme e i soccorsi sono giunti sul posto alle 10.20 circa. Presenti un'automedica e un'ambulanza del 118 inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Le condizioni dell'84enne sono apparse fin da subito critiche e disperate. Il personale medico, dopo avergli prestato le prime cure del caso sul posto, ha trasportato l'uomo all'ospedale in Città Studi, in cui è giunto d'urgenza. Purtroppo però, nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici di rianimarlo, l'uomo è deceduto sul letto d'ospedale per le gravissime ferite riportate.

Presenti sul posto anche la polizia locale di Milano per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Gli agenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ma da una primissima ricostruzione pare il mezzo pesante, un autocarro, abbia schiacciato l'anziano uomo, per ben due volte, in fase di manovra in retromarcia. L'autista del mezzo, non appena si sarebbe reso conto di quanto accaduto, sarebbe sceso subito a prestare soccorso. Sarebbe stato proprio lui poi ad avvertire i soccorsi.

Per una ricostruzione più precisa e accurata però occorre attendere le prossime ore.