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Uomo trovato morto in strada nella notte a Cologno Monzese nel Milanese: carabinieri sul posto

Il corpo di un uomo di 60 anni è stato trovato questa notte in strada, lungo viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano). Sul posto 118 e carabinieri di Sesto San Giovanni. Ancora sconosciute le cause del decesso. Non si esclude al momento nessuna ipotesi.
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A cura di Francesca Caporello
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Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in strada nella notte a Cologno Monzese (Milano). Il rinvenimento è avvenuto in viale Liguria intorno alle 4.40 di oggi, mercoledì 29 aprile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Purtroppo nonostante la tempestività, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Allertati anche i carabinieri di Sesto San Giovanni, al lavoro ora per cercare di capire effettivamente cosa sia successo e la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

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Tuttavia, come appreso da Fanpage.it da fonti investigative, secondo una primissima ricostruzione, è probabile che l'uomo abbia avuto un malore fatale, mentre stava andando a prendere l'auto diretto al lavoro.

Intanto gli accertamenti sono ancora in corso e maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento

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