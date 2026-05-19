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Uomo trovato a terra in un cantiere nel Comasco con grave trauma cranico: trasportato d’urgenza in ospedale

L’uomo è stato trovato questa mattina, martedì 19 maggio, in via Valsorda, all’altezza del civico 37, a Inverigo, in provincia di Como. Ancora da chiarire le cause della caduta.
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A cura di Francesca Caporello
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(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Un uomo di 73 anni è stato trovato a terra in un impianto lavorativo di Inverigo, in provincia di Como. Intorno alle 9.25 di questa mattina, martedì 19 maggio, i soccorsi sono intervenuti in via Valsorda, all'altezza del civico 37, dove è stata segnalata la caduta di un uomo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Secondo quanto riportato da Areu stesso in una nota diffusa, il 73enne avrebbe riportato un grave trauma cranico. Dopo avergli prestato le prime cure del caso sul posto, i sanitari hanno poi trasportato d'urgenza l'uomo nell'ospedale San Gerardo di Monza. 

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri di Cantù per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Al momento non si sa se la dinamica sia correlabile a un infortunio lavorativo o a un malore. Stando alle prime informazioni riportate, al momento della caduta non era presente nessun testimone che possa raccontare cosa sia effettivamente successo.  Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

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