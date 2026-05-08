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Operaio rimane schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali: gravissimo al Niguardo

Un operaio di 44 anni sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali in un’azienda di Vignate, nel Milanese. Il 44enne è stato trasportato d’urgenza al Niguarda. Presenti sul posto anche i carabinieri.
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A cura di Francesca Caporello
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(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio. Poco dopo le 14 i soccorsi sono giunti in via Camporicco 1 a Vignate, nel Milanese. Presenti un'automedica e un'ambulanza del 118 inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, un operaio di 44 anni sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali. Avrebbe riportato diversi traumi, tra cui uno alla testa e uno volto. Per le gravi ferite riportare, i soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. 

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine: una pattuglia dei carabinieri di Pioltello e una della polizia locale di Vignate. I miliari e gli agenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, eventuali responsabilità e soprattutto la dinamica esatta dell'infortunio, di cui al momento si sa ancora molto poco.

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