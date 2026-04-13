Operaia ustionata da liquido infiammabile in un’azienda farmaceutica nel Milanese: trasportata al Niguarda
Incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 9. Una donna, operaia di 52 anni, è rimasta ustionata su buona parte del corpo dopo essere stata investita da un liquido infiammabile in un'azienda farmaceutica in via Pasteur 10 a Nerviano, nel Milanese.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118 inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure del caso alla donna, l'hanno trasportata in codice giallo (di media gravità) all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento è ricoverata. Come si apprende dalle primissime informazioni diffuse, le condizioni di salute della donna risultano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.
Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Nerviano, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e le responsabilità dell'incidente.