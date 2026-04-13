Operaia ustionata da liquido infiammabile in un’azienda farmaceutica nel Milanese: trasportata al Niguarda

L’incidente è avvenuto questa mattina in un’azienda farmaceutica di Nerviano, nel Milanese. L’operaia, una donna di 52 anni, è stata trasportata al Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.