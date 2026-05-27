Fuoriesce soda caustica durante le operazioni di travaso in una ditta di Bareggio: 3 operai in ospedale

Tre lavoratori sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati investiti da soda caustica durante le operazioni di travaso. L’incidente è avvenuto in una ditta di Bareggio (Milano).

Due lavoratori sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto durante la fase di travaso di soda caustica nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, a Bareggio (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, i due sarebbero stati investiti dalle sostanza e per entrambi è stato necessario il ricovero negli ospedali Niguarda di Milano e in quello di Rho. Anche un terzo è stato accompagnato in pronto soccorso, anche se avrebbe riportato conseguenze più lievi. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e del personale tecnico di Ats per capire le cause dell'incidente.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di mattina nei pressi di una ditta di Bareggio. Un operaio di una lavanderia industriale per alberghi e un autista della Chemical Fa Logistic stavano lavorando al travaso di soda caustica quando, per ragioni ancora in fase di accertamenti, sono stati investiti dalle sostanze che stavano scaricando. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e l'auto medica per prestare soccorso ai feriti.

I due lavoratori coinvolti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, mentre una terza persona avrebbe riportato conseguenze più lievi ed è stato trasportato al Niguarda in codice verde. I tre hanno 39, 50 e 57 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza. Una volta terminate le operazioni di bonifica, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e il personale Ats dovranno ricostruire con esattezza quanto accaduto e risalire a eventuali responsabili.