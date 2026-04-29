Incidente sul lavoro nell’ex area Expo a Milano, operaio si ferisce al collo con un flessibile: è grave

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato nell’ex area Expo di Milano. Stando a quanto riferito, l’uomo – trasportato d’urgenza in ospedale – si sarebbe ferito al collo con un flessibile.

Immagine di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, si è verificato un altro grave incidente sul lavoro nell'ex area Expo di Milano nel quale è rimasto coinvolto un operaio. Stando a quanto riferito, l'uomo – trasportato d'urgenza (in codice rosso) all'ospedale Niguarda – si sarebbe ferito al collo con un flessibile.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente sul lavoro si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Decumano, nell'ex area Expo di Milano quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – un operaio si sarebbe ferito con un flessibile mentre era al lavoro nel cantiere. Una volta ricevuto l'allarme ed essere giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare l'uomo – la cui identità è ancora sconosciuta – all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.

Leggi anche Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano: arrestato passeggero senza biglietto

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.