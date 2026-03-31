Operaio di 46 anni rimane schiacciato da un pesante macchinario a Pognano: è grave

Un 46enne è rimasto schiacciato da un pesante macchinario mentre lavorava a Pognano (Bergamo). L’operaio avrebbe subito un forte trauma al torace ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Un 46enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, martedì 31 marzo, a Pognano (in provincia di Bergamo). Stando a quanto emerso finora, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un pesante macchinario che lo avrebbe ferito in modo grave al torace. Una volta stabilizzato, il lavoratore è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sarebbe rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e i funzionari di Ats Bergamo.

L'allarme è scattato intorno alle 7:30 del 31 marzo, con la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato sul posto due auto mediche e un'ambulanza Croce rossa di Capriate San Gervasio in codice rosso. Dopo aver stabilizzato il 46enne, i sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale. Stando a quanto ricostruito finora, per cause ancora da accertare, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un cassero, uno dei macchinari utilizzati per la realizzazione di pareti, solai e pilastri in calcestruzzo. L'incidente si è verificato presso la ditta Isocell Precompressi di via delle Gere a Pognano, azienda leader nel settore della prefabbricazione.

Secondo le ultime informazioni, il 46enne sarebbe rimasto sempre cosciente e non si troverebbe in pericolo di vita, nonostante la grave ferita al torace. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio, affiancati dai tecnici Struttura Complessa (Sc) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal) e dell'Ats Bergamo.