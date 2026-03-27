Rimane schiacciato con una gamba sotto un carico da 300 chili: grave un lavoratore di 55 anni

Un 55enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, in un'azienda di spedizioni a Bregnano (in provincia di Como). Stando a quanto emerso finora, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato con una gamba sotto un carico da circa 300 chilogrammi. In un primo momento le condizioni del 55enne sembravano gravissime, ma il personale sanitario intervenuto sul posto in poco tempo ha accertato che non era in pericolo di vita e lo ha trasportato in ospedale.

L'allarme è scattato poco dopo le 9:30 del 27 marzo da via Milano a Bregnano, dove si trova l'azienda di spedizioni Cargo Nord spa. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso, cioè di massima urgenza, un'ambulanza e un'auto medica del 118. Un lavoratore, un uomo di 55 anni residente a Cantù, era rimasto gravemente ferito dopo che un carico da 300 chili gli aveva schiacciato una gamba.

I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il 55enne e, una volta verificato che non si trovasse in pericolo di vita, lo hanno trasportato in codice giallo, cioè di media gravità, all'Istituto Clinico Galeazzi-Sant'Ambrogio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. I carabinieri della Compagnia di Cantù si sono occupati dei rilievi dell'incidente e con loro sono intervenuti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Insubria per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.