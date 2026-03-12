Incidente sul lavoro nel Varesotto, cade dall’impalcatura e precipita per 6 metri: grave un operaio

Immagine di repertorio

Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, si è verificato un grave incidente sul lavoro nei pressi di Ispra, un piccolo comune in provincia di Varese. Stando a quanto riferito, un uomo di 48 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'impalcatura di 6 metri, riportando un grave trauma cranico.

Dall'infortunio ai soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'impianto lavorativo alle ore 16:14 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro sono stati allertati anche l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e i carabinieri di Gallarate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco dopo le ore 16:00 di oggi in via Enrico Fermi (Ispra) quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – un operaio di 48 anni sarebbe precipitato da un'altezza di circa 6 metri, cadendo dall'impalcatura dove stava lavorando.

Una volta giunti sul posto dopo aver ricevuto l'allarme e constatate le gravi condizioni del 48enne, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportarlo con urgenza (in codice rosso) all'ospedale di Circolo di Varese a bordo dell'elisoccorso dove l'uomo si trova tuttora. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono ancora al lavoro, insieme all'Ats, per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.