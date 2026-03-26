Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere a Manerba del Garda: è gravissimo

L’incidente è avvenuto in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia). L’operaio ha riportato un trauma cranico e una grave frattura al bacino.

(foto di repertorio)

Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, poco dopo le 13.30. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse, un operaio di 46 anni circa sarebbe caduto da un ponteggio del cantiere edile di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia), facendo un volo di 4 metri.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia).

Le condizioni dell'operaio sarebbero gravi. A causa della caduta avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture al bacino. Dopo le primissime cure prestate sul posto, l'uomo è stato subito elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Brescia.

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Sul posto anche il personale dell'Ats (l'agenzia di Tutela della Salute della Lombardia), della Procura e i carabinieri della compagnia di Salò, al lavoro ora per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Ancora da chiarire infatti come l'operaio abbia fatto a cadere. Non si sa se abbia avuto un malore, un momento di distrazione o se sia accaduto altro ancora. Per avere un quadro più completo e chiaro, le forze dell'ordine raccoglieranno anche la testimonianza dei colleghi presenti in cantiere al momento dell'incidente.