milano
video suggerito
video suggerito

Si ribalta con l’escavatore sul monte Maddalena, morto un operaio edile di 58 anni

Un 58enne è morto dopo essersi ribaltato con l’escavatore sul monte Maddalena, a Brescia. L’operaio edile stava lavorando alla realizzazione di un muraglione di contenimento.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 58enne è morto oggi, mercoledì 4 marzo, a causa di un incidente sul lavoro sul monte Maddalena, a Brescia. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo, operaio edile, si sarebbe ribaltato con il suo escavatore mentre era al lavoro per la realizzazione di un muraglione di contenimento. Il 58enne ha riportato traumi gravissimi e il medico arrivato sul posto ha potuto solo constare il suo decesso prima ancora del trasporto in ospedale.

L'incidente si è verificato intorno alle 13 del 4 marzo, in una zona di terrazzamenti. Per ragioni ancora al vaglio della polizia di stato, dei carabinieri della Compagnia di Brescia e dei tecnici dell'Ats, il 58enne si sarebbe ribaltato mentre lavorava con un escavatore. I soccorsi sono arrivati sul posto con l'elisoccorso, inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme a un'ambulanza e a un'auto medica, mentre le forze dell'ordine sono state scortate dai vigili del fuoco con i mezzi fuoristrada.

All'arrivo dei sanitari, però, il 58enne era già deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, che ora dovrà valutare quali accertamenti disporre per far luce su quanto accaduto. La vittima era un operaio edile, dipendente di un'impresa di Paderno Franciacorta.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio Rogoredo, trasferito il capo del Commissariato dove lavorava Cinturrino: indagini anche al Corvetto
I video delle violenze e il pizzo ai pusher: per il poliziotto Cinturrino spunta ora l'ipotesi di estorsione
Cinturrino risultato negativo al drug test: verifiche sui vecchi arresti "borderline"
C'era una volante del commissariato di Cinturrino quando morì Igor Squeo
Cinturrino chiede scusa per il suo "errore", la famiglia di Mansouri: "Ha mentito e ammazzato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views