Cade da un muletto nel Pavese: operaio muore in ospedale dopo quattro giorni di ricovero

Dopo quattro giorni di ricovero, è morto un operaio di 60 anni che era caduto da un muletto mentre lavorava in un capannone in provincia di Pavia.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, un operaio è morto in ospedale a Pavia dove è stato ricoverato sabato 16 maggio dopo che è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro. L'operaio è infatti caduto da un muletto elevatore mentre svolgeva alcune operazioni di pulizia all'interno di un capannone nella località di Cascina Americana, che si trova a Lungavilla nell'Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia: doveva infatti pulire un parete. Dopo che ha preso il muletto, è salito su una pala, ha perso l'equilibrio ed è precipitato.

È caduto da un'altezza di circa tre metri e ha sbattuto violentemente la testa. I colleghi hanno subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici, dopo aver fornito le prime cure del caso e aver provato a rianimarlo, lo hanno trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia con un elicottero in codice rosso. Il sessantenne è stato ricoverato con un gravissimo trauma cranico. Per questo motivo, è stato quindi ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dopo quattro giorni, è morto: troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Stradella e gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute di Pavia. I militari e i tecnici stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, si stanno facendo accertamenti per verificare se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.

Per il momento ci sono poche informazioni sulla vittima. Si sa solo che si chiamava Rudi Simaneta, era originario dell'Albania e abitava a Broni.